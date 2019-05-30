دراسة: مسلسل "13 ريزنز واي" يزيد معدلات الانتحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "جاما سايكايتري" ارتفاع معدل الانتحار بشكل كبير بين المراهقين الأمريكيين، خلال الأشهر التي تلت بدء عرض المسلسل المثير للجدل "13 ريزنز واي" عبر شبكة "نتفليكس"، وتدور أحداثه حول أسباب انتحار تلميذة في المرحلة الثانوية.

وكانت دراسة سابقة بيّنت زيادة 19% في عمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بالانتحار خلال الأيام التي تلت بدء عرض "13 ريزنز واي".

وبدأ بث المسلسل في 31 مارس/آذار 2017، وحظي بحوالي 11 مليون تغريدة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لعرضه.

وبحث الفريق في حالات الانتحار بين عامين 1999 و2017 لإنشاء مرجع يأخذ المتغيرات في الاعتبار.

ونظرا إلى أن "نتفليكس" لا تشارك بيانات المشاهدين، أنشأ الباحثون برنامجاً لتقدير شعبية المسلسل من خلال المشاركة التي أحدثها العرض على "تويتر" و"أنستقرام".

Advertisements

وأوضح الباحثون "بسبب غياب الاهتمام بالمسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد يونيو/حزيران 2017، قررنا أن تكون مدة الدراسة بين أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران".

ووفقاً للدراسة توجد زيادة نسبتها 13% في معدلات الانتحار بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2017.

وكانت نسبة الانتحار أعلى بين الفتيات، وقد أرجعها الباحثون إلى تركيز المسلسل على انتحار التلميذة هانا بايكر البالغة 17 عاماً.

وكتب الباحثون من المركز الطبي لجامعة فيينا للصحة العامة الذين حصلوا على بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: "يجب تفسير هذه الروابط المحددة هنا بحذر، لكن يبدو أنها تظهر زيادة في حالات الانتحار".

لكن الفريق قال إن هذه المعطيات محدودة، مشيراً إلى أنه "لم يكن ممكناً التأكد ما إذا كان ارتفاع حالات الانتحار بسبب (13 ريزنز واي) فعلياً".