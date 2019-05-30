بسمة تعلّقُ لأوّل مرّة على قضيّة انفصالها عن زوجها عمرو حمزاوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقتْ الفنّانة المصريّة، بسمة، لأوّل مرّة على الأخبار التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية، بشأن انفصالها عن زوجها، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السّياسيّة، مؤكدًة، أنّ الأخبار التي تداولتها المواقع الصحفيّة حقيقيّة.

وأوضحتْ الفنّانة المصريّة، في تصريحات تلفزيونيّة، أنّها ما تزال على علاقة توافق تامّ مع طليقها، عمرو حمزاوي، ولكنْ، كأصدقاء، موضحًة، أنّهما يشتركان في تربية ابنتهما "نادية"، وبينهما تفاهم كبير.

وأكّدتْ بسمة، أنّها استقرّت حاليًا في مصر، حيث تعيش مع أهلها وابنتها في مدينة القاهرة.

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وبشأن اختفائها طوال الفترة الماضية عن الدراما المصريّة، رغم عودتها للفنّ واستقرارها في مصر، أوضحتْ، أنّ الأعمال التي عُرضتْ عليها لم تلق إعجابها، منوّهًة، إلى أنّها رغم كثرتها لم تفضّل شيئًا منها.

وأردفتْ، أنّها انتهتْ من تصوير فيلم "رأس السنة"، وكان من المنتظر عرضه في موسم رأس السّنة، إلا أنّه تمّ تأجيله، وتنتظر موعدًا جديدًا لعرضه في الفترة المقبلة.

يُذكر، أنّ وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن وقوع الطّلاق بين الفنّانة المصريّة، بسمة، وزوجها، عمرو حمزاوي، في مارس الماضي، وأنّه وقع داخل السّفارة المصريّة بالولايات المتّحدة الأمريكيّة في يناير الماضي.