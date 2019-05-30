القاهرة - لايف استايل
شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري المذاع عبر قناة OnE أحداثًا مثيرة، حيث تحدثت داليدا مع صديقتها نسرين "هنادي مهنا" أم "على"، بدأ يبتعد عنها وتغيرت مشاعره تجاهها وقررت فتح فرع جديد للمحل الخاص بها في القاهرة للتوسع في عملها.
ويطلب حسام "إسلام جمال" الزواج من ابنة عمه سعد "إدوارد" بعد معرفته أن أدهم يريد الزواج منها ووعد عمه وابن عمه في حالة إتمام الزواج سوف يقرر لهم مرتبًا مجزيًا، حيث يواجه "على" "داليدا" أن سبب ابتعاده عنها معرفته أن جدها طاهر هو من قتل والده "غدر"، وعلقت داليدا قائلة، إن أهلها تسببت في إيذائها ولم تختر أهلها وكل ما حدث ليس لها ذنب فيه.
ويعاتب سليمان "أحمد بدير" شقيقه سعد لتعاونه مع حسام بعد كل ما فعله بهم، ليعلق سعد أنه يفعل ذلك حتى يتمكن من استرجاع حقه في المصنع، فيما تطلب بيري "سارة نخلة" من خطيبها هيثم "تامر شلتوت"، أن يتم تأجيل حفل زفافهما بعد معرفتها أن "على" ترك داليدا.
ويذهب "على" لمقابلة داليدا في الفرع الجديد في القاهرة ويريد أن يحدد موعد الزفاف، ولكن يصدم من رد فعل داليدا التي تقرر عدم الزواج منه، ولكنه يحاول أن يقنع داليدا أن تسامحه وتعود علاقتهما كما كانت من قبل.
قد يهمك أيضا:الفنانة ياسمين صبري تُبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة
ياسمين صبري "مصممة أزياء" في البوستر الثاني لمسلسل "حكايتي"
كانت هذه تفاصيل خبر أحداث مثيرة في الحلقة 23 من مسلسل "حكايتي" لياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.