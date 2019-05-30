اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من القاهرة: دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لمجموعة إعلام المصريين قناة "الأردن اليوم" لتسوية الموقف القانوني لها مع المجموعة بعد عرضها لمسلسل "كلبش3" على شاشتها دون الحصول على موافقة من الشركة المنتجة أو سداد أي مستحقات لها.

وطالبت القناة الأردنية بضرورة الرجوع إليها لتسوية قانونية مباشرة والرجوع على المدعو حوراني عبد الحميد المسؤول عن تسليمها نسخة مقرصنة من المسلسل، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حفظ حقوقها المادية والأدبية الثابتة قانوناً.

وأكدت "الشركة" أن القناة عرضت العمل بدون إذن أو تعاقد أو سداد للمستحقات المادية، مشيرةً إلى أنها على ما يبدو قد تعرضت لعملية خداع من الموزّع "عبد الحميد" الذي ادّعى أنه حصل على حقوق بيع المسلسل خارج مصر، وهو أمر غير صحيح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة حقوق حول عرض "كلبش 3" على "الأردن اليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.