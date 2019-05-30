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""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت الفنانة بسمة خبر طلاقها رسمياً من أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي الذي تزوجته قبل عدة سنوات بحفل زفاف كبير بالقاهرة.

وقالت في تصريحاتٍ كبيرة لبرنامج "أراب وود" على هامش حفل السحور السنوي لقنوات روتانا: أن خبر الطلاق صحيح وأنها تحتفظ بعلاقة محترمة وراقية جداً مع طليقها ويشتركان في تربية ابنتهما نادية.

وأكدت أنها مقيمة في القاهرة مع ابنتها وأهلها، بينما يقيم زوجها في الولايات المتحدة الأميركية. مشيرةً إلى أنها غابت عن السباق الرمضاني لأنها لم تتلقَ عملاً يشجعها على التواجد فيه، فضلاً عن انشغالها بفيلم "راس السنة" الذي كان يُفترَض طرحه في شهر مارس الماضي وتم تأجيل عرضه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسمة: اتفقتُ مع طليقي على تربية ابنتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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