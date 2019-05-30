هنا الزاهد تحبس دموعها في "حلوة رمضان"

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""الخليج 365"" من القاهرة: شرحت الفنانة هنا الزاهد أن انفصال والديها في طفولتها هو السبب بعدم ظهورهما في صور عائلية مشتركة. مشيرةً إلى أن شقيقتها فرح كانت في عمر الثامنة بينا هي كانت في عمر العاشرة، وأختها الصغرى نور كانت في سن الثالثة.

وأضافت خلال حديثها عبر برنامج حلوة رمضان على YouTube، أن والدها لم يشاركها تفاصيل كثيرة في حياتها، وحياة شقيقاتها. مؤكدة على أنها سامحت والدها على عدم تواجده معها أو مع شقيقاتها في هذه الأوقات.

وأشارت إلى أنها كانت ترى والدها، لكن ليس لدرجة مشاركته في كافة تفاصيل حياتها. حيث كانت تتمنى وجوده في لحظات افتقدته بها، وحاولت تمالك دموعها خلال الحلقة. إلا أنها رغم ذلك أصرت على وصفه بأنه أعظم أب في الدنيا، طالبة منه أن يسامحها لكونها لا تسأل عنه كثيراً، وعن أخوتها ملك ومصطفى. مؤكدة على أنها تتمنى أن يكون قريباً منها مثل والدتها.





