شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش3 الحلقة 25.. مقتل إسلام جمال واستخدام الإعلام لتحريض الشعب ضد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة قنوات ON E، أحداثا مثيرة حيث تقابلت المذيعة شهيرة – هيدى كرم مع أكرم صفوان، وتحدثا بشأن ما حدث فى رحلة شمال سيناء، وخلال الحديث أكدت شهيرة أنها ستتحدث عن إستغلال الحكومة للناس فى شمال سيناء من أجل حماية النظام، وأن الناس هناك يعانون من الفقر والرعب والخوف كل يوم، ويتعرضون للخطر الشديد، بالإضافة إلى أن الغلابة تدفع الثمن من أجل حماية النظام، وهو ما جعل أكرم صفوان يشعر بالسعادة، خاصة أن مخططه يتفق مع شهيرة، كما أجتمع صفوان وشهيرة مع "هيثم" – عصام السقا، المتخصص فى أعمال السوشيال ميديا، وذلك من أجل تفعيل هشتاج #كلنا- بنموت-عشان-نحمى- النظام-يعيش، والذى سيخدم الحملة التى ستعلن عنها شهيرة فى مقدمة برنامجها ضد الحكومة، وذلك من أجل أن يقلب الشعب ضد الحكومة والنظام.

وخلال إستعراض الحلقة، يصل سليم الأنصارى إلى مكان أمجد صفوان – إسلام جمال، وذلك عن طريق هايدى – أمانى كمال، التى قررت أن تساعد ريم ، بعدما ساعدتها الأخيرة فى أزمتها مع أمجد صفوان، وبالفعل اقتحم سليم الأنصارى المكان، وبدأ يهدد إسلام جمال، فحاول الأخير أن يهرب عن طريق شقيقة يسرا اللوزى وأخذها ستارا من أجل أن يفلت من الأنصارى، وخلال التهديدات، أصيب إسلام جمال بطلق نارى من الخلف، لتنتهى الحلقة فى ذهول وإثارة من محبى مسلسل "كلبش3"، فى إنتظارا للحقلة المقبلة .

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.