شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 25.. محمد إمام ينجو من هجوم مسلح على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل هوجان" للنجم محمد امام والذى يتم عرضه على قناة الحياة، بالقبض على "هوجان" – محمد إمام، واتهامه بأكثر من تهمة أولها قتل سليمان الوردانى ولكنه ينكر ويطلب منه سؤال عائلته وسيقرون بأنه مات بشكل طبيعى، كما تم اتهامه بسرقة سيارات "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز ولكنه ينكر ذلك أيضاً، أما التهمة الثالثة بقتل موظف فى شركة كمال اللباد ويؤكد أنه زاره بصحبه "نور" – هاجر أحمد.

يتم اخلاء سبيل هوجان بعد الاستعانة بمحامى بينما يبدأ "حورس" - أوس أوس - فى تنفيذ خطته مع هوجان بنقل الأخبار الى "كمال اللباد" – رياض الخولى - ويخبره بأن هوجان يتاجر فى الآثار ويمتلك الفلاشة التى تم سرقتها من خزنة كمال اللباد وينوى له على الشر، ويأمر كمال بإحضار عدد كبير من الحراسات الخاصة المسلحة مع أوامر بضرب هوجان بالرصاص اذا ظهر أمامهم

تعلم "نور" - هاجر أحمد - أنه هوجان يتاجر فى الاثار وتحاول ارجاعه عما يفكر فيه ولكنه يؤكد لها أنه تعرض للظلم كثيراً ويبحث عن حقه الضائع منه وتخبره أنه أصبح شخص آخر عن الذى أحبته، ثم يتم القبض على كرم شقيق" – نوجا - فى الشارع بسبب تسوله وينجح فى الاتصال بهوجان للحاق به ويتسلمه ويأخذه على منزله

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كمال يطلب من نور قطع علاقتها بهوجان نهائياً ولكنها ترفض وتدافع عنه وتؤكد أنها تبحث حالياً عن منزل تعيش فيه بمفردها، بينما يعطى هوجان حورس ميكروفونات فى كل مكان يجلس فيه كمال لمراقبته وتنتهى الحلقة بهجوم مسلح على هوجان فى الطريق ولكنه يتعامل معه

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.