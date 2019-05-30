شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل زلزال الحلقة 25 على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان على قناة DMC، يوميًا خلال شهر رمضان، ويعرض اليوم الخميس الحلقة الـ 25 من المسلسل، ومن المتوقع أن يكسب زلزال المزاد ويأخذ المحل وتكتشف ريهام ابنة خليل – ماجد المصرى زواج زوجها قاسم – محمد سليمان من خادمتها وتبدأ النزاعات بينهما.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.