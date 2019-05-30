شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجم المصرى رامى مالك فى العرض الخاص لفيلم Rocketman والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المصري العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار على حضور العرض الخاص فيلم Rocketman في نيويورك وهو الفيلم الذي من المقرر أن يعرض في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية غدا 31 مايو الجاري وهو العمل الذي يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.
الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.
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