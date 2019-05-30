شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الاسم الواحد تسيطر على دراما رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم الدراما فى رمضان هو الموسم الذى ننتظره لنشاهد المسلسلات بكل أنواعها الاكشن والدراما والكوميدى، وقد سيطرت عدة مسلسلات على دراما رمضان هذه العام ميزها انتقاؤها للعمل لاسم واحد فقط وسنعرض فى السياق التالى هذه المسلسلات:

هوجان

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

بطولة محمد إمام و كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"

زالزال

مسلسل "زلزال" يتناول قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمباني، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى.

"زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصري، وحلا شيحة، وكوكبة من النجوم الصاعدين، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة "سينرجى".

بركة

يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

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مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد وهالة صدقى وهنادى مهنا ومحمد لطفى وكمال أبو رية ورياض الخولى وعدد كبير من النجوم ومن تأليف محمد الشواف و إخراج محمود كريم وطارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى.

كلبش 3

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

ابو جبل

ويجسد النجم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

حكايتى

وتجسد دور داليدا ياسمين صبرى ، التى تحلم فى أن تصبح مصممة أزياء كبيرة، وتدخل كلية الفنون التطبيقية، إلى أن وصلت إلى السنة الأخيرة فى الدراسة، فتحدث صراعات وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق .

بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.