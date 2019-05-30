شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتي 25.. مقتل جمال عبد الناصر وياسمين صبرى تقرر دفنه فى الخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الـ25 من مسلسل حكايتى، يكتشف البارون" - جميل برسوم - أن "سليم الطاهر" -جمال عبد الناصر- هو الموجود فى الفرح ويمسك السكينة فى يده ولكن يلحقه هيثم ويجعله يتراجع عما يفكر فيه، بينما نسرين" – هنادى مهنى – تحجز سويت بأحد الفنادق لـ"سليم بناء على أوامر "داليدا" وتخبره بأن المشاكل بين العائلتين داليد ليس لها دخل بها وأن عائلة على علموا بكل شيء عنها

تطلب داليدا من "على" – أحمد صلاح حسنى أن ينسى ويسامح حتى يستطيعا استكمال حياتهما وبالفعل يقضيان أياما سعيدة ولحظات رومانسية فى شهر العسل، فيما يبكى "أدهم" -أحمد حاتم- بعد معرفته بالخبر أما "سعد" -إدوارد- فيستسلم لما حدث فى الخان، وأن حسام أصبح الكبير عليهم بالقوة.

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تعود داليدا للعمل مرة أخرى بعد قضاء شهر العسل وتقرر عمل خط انتاج رجالى، وتقابل والدها وتبلغه أنها سامحته فى الجزء الخاص بها ولكنها لن تسامحه على ما فعله فى والدتها صوفيا، ليؤكد لها أنه ندم على كل شىء وترك الخان بلا عودة، وفجأة يدخل شخص ملثم لغرفة سليم بالفندق ويقتله وبعدها يتم الكشف أن هيثم هو من حرض هذا الشخص على القتل ليعنفه البارون على فعل ذلك.

تقرر داليدا دفن والدها فى الخان جانب صوفيا بعدما كان ينوى على دفنه فى مقابر عائلته، وبالفعل يذهبون بالجثمان إلى الخان وهناك كانت أول مقابلة لداليدا مع عائلتها بعد هربت منهم، كما أن اللقاء الأول لها مع أدهم بعد زواجها من على، هذا إلى لقاء على بسليمان وسعد الظاهر.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.