فيديو| محمد سعد يغني "العو حضر" من أجل محمد حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: طرحت الشركة المنتجة لفيلم محمد حسين للنجم محمد سعد "العو حضر"، الأغنية الدعائية للفيلم، عبر قناة الشركة الرسمية بموقع اليوتيوب. الأغنية من غناء محمد سعد، وكلمات إسلام خليل وألحان أحمد النجار وعبدالله الصغير، وتوزيع رامبو ريمكس. فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد والفنان الكبير سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد ودينا محسن "ويزو" وحمدي الوزير، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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