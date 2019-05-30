كريم العدل عن ترشيحات "ما وراء الطبيعة": "سيبوا الناس تشتغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج كريم العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مشاركات رواد مواقع التواصل في اختيار كاستينج مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وكتب كريم العدل: "عاجبني قوي إن كل فيس بوك بيحاول يساعد عمرو سلامة في كاستينج ما وراء الطبيعة، ما تسيبوا الناس تشتغل يا عّم".

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وكان المخرج عمرو سلامة أعلن تحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" لعمل فني من إنتاج "نتفليكس" بالتعاون مع محمد حفظي.

سلسلة "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، مكونة من 80 عددا، هي روايات للجيب، بدأ نشرها عام 1993، وآخر إصداراتها عام 2014، بطلها طبيب متقاعد يدعى رفعت إسماعيل.