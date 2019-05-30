موعد عرض مسرحية غزل البنات حصريا على قناة "TeN"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعرض قناة TeN الفضائية مسرحية "غزل البنات"، للفنان محمد صبحي، حصريا، وقفة عيد الفطر المبارك، في تمام الـ11 مساء، على شاشة القناة، ولجمهور القناة على السوشيال ميديا من خلال قناة TeN على "يوتيوب".

مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها نصا مسرحيا الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة، التي قدمت فيلم بالاسم نفسه، وقام ببطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلى مراد وأنور وجدي وسليمان نجيب، حيث تقدم جرعة كوميدية مكثفة لكل عشاق الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

يشار إلى أن عرض المسرحية الخاصة بالفنان محمد صبحي ستكون بداية سلسلة من العروض المسرحية والبرامج، التي ستعرض بشكل خاص على حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي.