أحلام تثير ضجة بصورة تكشف خلافاتها مع شقيقاتها ورسالة مسامحة -صورة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، صورة وضحت من خلالها عن علاقتها المميزة مع شقيقاتها، وخلافاتهم وطريقة صلحهم بطريقة طريفة، من خلال صورة لشخصيات من الرسوم المتحركة، والصورة عبارة عن نزاع في الشعر بين شقيقتين، ومكتوب عليها “هديني أول وبهدش”، بمعني “إتركيني أولا، أتركك”، ولفتت إلى أن لا يمكن إلا للشقيقات أن يفهمن معنى الرسم الطريف.

وعلقت النجمة عليها قائلة: “خواتي أدري سامحتوني مثل ما أنا سامحتكم ومن مثلكم مثلي أنا وخواتي، إتركيني وإتركك، سيبيني وسيبك”، مع أيموجي لوجوه ضاحكة، نال الرسم والتعليق إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل واسع، وتركوا الآف التعليقات التي أثنت على بساطة أحلام وتلقائيتها في التعامل مع أفراد عائلتها، مشددين على أنها محقة بما تعنيه الصورة.