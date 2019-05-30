الحلمية والهجان وبابا عبده وأم كلثوم دراما خالدة

الدراما الرمضانية تمثل علامات فارقة فى تاريخ الدراما المصرية تستطيع القول إن الدراما المصرية شهدت تطورًا حقيقيًا ومتصاعدًا فى الفترة من أواخر السبعينيات وحتى أوائل الألفية وشهدت السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً بعد ابتعاد أو انسحاب الكبار، ونستعرض فى هذا التقارير دراما زمان وكيف أن عدداً كبيراً من مسلسلات زمان ما زالت عالقة فى وجدان الملايين لأنها ببساطة فن حقيقى.

نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مسلسلات الدراما فى رمضان 1973 بطولة محمود يس ونادية الجندى والتى شهدت أول ظهور للفنان الراحل محمود عبدالعزيز. ومسلسل أيام المرح فى رمضان 1975بطولة عبدالمنعم مدبولى ونورا وكان هذا المسلسل هو أول ظهور للفنان يحيى الفخرانى ولا ننسى مسلسل «وجه القمر» فى رمضان 1976 بطولة محمد صبحى ونسرين وزوزو نبيل وحسن عابدين وشهد هذا المسلسل أول ظهور للفنانة شيرين، وصعود نجم حسن عابدين وفى رمضان عام 1977 قام الفنان الراحل محمد رضا ببطولة مسلسل «نجم الموسم» مع الفنانة هدى سلطان وجميل راتب، وعبدالسلام محمد وأسامة عباس وحقق المسلسل نجاحًا هائلًا شهد شهر رمضان

1978 أول عمل درامى للفنان عادل إمام من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع عمر الحريرى ورجاء حسين وعدد كبير من النجوم.

والطريف أن المنافس الأول لعادل إمام فى رمضان 1978 الفنان الكبير الراحل محمد عوض حينما قام فى نفس الشهر ببطولة مسلسل «برج الحظ» وجسد من خلال شخصية شرارة وحقق المسلسل نجاحًا فاق كل تصور، وشهد رمضان 1979 أول ظهور للفنانة الصاعدة يسرا من خلال مسلسل «الشاهد الوحيد» مع الراحل فريد شوقى ورشوان توفيق.

حقبة الثمانينيات شهدت تطور الدراما بشكل هائل، ففى رمضان 1980 كان مسلسل «صيام صيام» وهو مسلسل اجتماعى بطولة مجموعة كبيرة جدًا من نجوم الجيل يحيى الفخرانى وفردوس عبدالحميد وصلاح السعدنى والكبار محمود المليجى ويوسف وهبى وشهد هذا المسلسل أول ظهور للفنانة ليلى علوى وعمرها لم يتعد «17 سنة».

فى رمضان 1982 المسلسل الشهير جدًا «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام ومعالى

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زايد وصلاح قابيل ومحمود الجندى، وفى رمضان 1983 مسلسلات «أخو البنات» لمحمود يس وفردوس عبدالحميد، و«ألف ليلة وليلة» لنجلاء فتحى وحسين فهمى.

رمضن 1984 شهد عرض الجزء الأول من مسلسل «رحلة المليون» بطولة محمد صبحى وسمية الألفى وجميل راتب وحقق المسلسل نجاحًا هائلاً.

فى رمضان 1985 شهد عرض الجزء الأول من المسلسل الرائع «الشهد والدموع» بطولة عفاف شعيب ويوسف شعبان ومحمود الجندى ومسلسل «غدًا تتفتح الزهور» بطولة محمود يس وسميرة أحمد.

وشهد عام 1988 عرض الجزء الأول من المسلسل الأشهر «رأفت الهجان» بطولة محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان وشهد العام التالى بداية عصر المسلسل الأشهر فى تاريخ الدراما المصرية والعربية «ليالى الحلمية»، تأليف أسامة أنور عكاشة، بطولة يحيى الفخرانى وصفية العمرى وصلاح السعدنى وهشام سليم وآثار الحكيم وممدوح عبدالعليم وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، عرض المسلسل «6 أجزاء» حتى عام 1995 وجزء سادس فى 2016 أرخ هذا المسلسل لتاريخ مصر السياسى والاجتماعى منذ الأربعينيات شهد حقبة التسعينيات العديد من المسلسلات الرائعة نذكر منها، «نصف ربيع الآخر» و«أوبرا عايدة»، و«لن أعيش فى جلباب أبى» و«حياة الجوهرى» و«امرأة من زمن الحب».

ومن أبرز مسلسلات الألفية الجديدة، «أم كلثوم» و«الرجل الآخر» و«الليل وآخره» و«عباس الأبيض» و«مسألة مبدأ»

كل هذه الأعمال ما زالت خالدة فى وجدان الملايين لأنها كانت ببساطة فناً حقيقياً، وليست مثل مسلسلات هذه الأيام التى تعتمد على الإفيهات المكررة.