الفيس بوك.. انتصر لبرامج رمضان زمان

انتصر الفيس بوك لإحياء ذكريات رمضان زمان على التليفزيون المصرى خلال الواقع الافتراضى، والمساهمة فى عودة الأصالة ولمة الأسرة وتجمع العائلات أمام البرامج والمسلسلات، والمسحراتى، وحديث الشيخ متولى الشعراوى قبل أذان الإفطار وقراء القرآن بصوت عمالقة القراءة، الشيخ محمد رفعت والحصرى وعبد الباسط عبد الصمد، وابتهالات النقشبندى، وثبوت رؤية الهلال، حتى يتحوّل الشارع المصرى إلى ما يشبه خلية النحل.

كان من أشهر الأعمال الرمضانية حكاية دويتو «الصيام مش كدة»، الذى أداه الفنان الراحل فؤاد المهندس، مع شويكار، يتناول السلوكيات السلبية فى

رمضان، الأغنية من كلمات للشاعر حسين السيد، وألحان حلمى بكر، كانت البرامج الرمضانية تقدم وجبة متنوعة لمعالجة السلوكيات وتسلية المشاهد منها:

برنامج حوار صريح جدًا جدًا للإعلامية منى الحسينى، وأذيعت أولى حلقاته 1995 بعد الفطارعلى القناة الثانية.

كلام من دهب

«كان الكلام من فضة دلوقتى أصبح دهب» أغنية تتر برنامج «كلام من دهب» الذى قدمه المذيع طارق علام لسنوات طويلة على التليفزيون المصرى.

الكاميرا الخافية

أول برنامج للمقالب بالإعلام العربى قدمه الفنان

الكوميدى فؤاد المهندس لسنوات، وواصل ابراهيم نصر تقديمة بعد ذلك بمفهوم آخر

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يا تليفزيون يا..

حقق برنامج يا تليفزيون يا لفنان الكاريكاتير رمسيس نجاحاً كبيراً، وانفرد به لكونه أول برنامج ساخر وحوارى وكاريكاتورى يقدم على الشاشة، بدأ عام 1984واستمر عشرين عاماً.

دورى النجوم

كان برنامج دورى النجوم من أبرز البرامج الرمضانية، لطارق حبيب، انطلق فى الثمانينات، واعتمد على استضافة النجوم، وتقسيمهم لفريقين، وطرح الأسئلة عليهم ليفوز أحد الفريقين.

نور على نور

«نور على نور» الذى قُدم عام 1960 ويعد أول برنامج دينى على شاشة التليفزيون المصرى، استمر فى تقديمه حتى عام 1977 حيث بلغت حلقاته ما يقرب من ألف حلقة، تحاور خلالها مع مئات الشخصيات الإسلامية والدعاة والعلماء.