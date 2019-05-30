أصوات المبتهلين نفحة الإيمان

ما بين عشية وضحاها تغير شكل الاحتفال بالشهر الفضيل، فبعد أن كان يجلله أصوات المبتهلين والمادحين أمثال على محمود والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندى والفشنى إذا بنا نستمع إلى أصوات مطربين لا يجيدون الغناء ولا الابتهال بالطبع، وصارت الأغنية الدينية فى تصاعد عددى وهبوط فنى وصارت القنوات الفضائية تقدم الأغنية الدينية من خلال المشاهير وليس من خلال أصوات المبتهلين سواء منهم الأقدمون أو المحدثون، وكانت لجنة الاستماع باتحاد الإذاعةوالتليفزيون تقوم بتصفية الأعمال الدينية وغيرها التى تقدم للجماهير وكانت ترفض أعمالًا لمشاهير أمثال هانى شاكر ونصير شمة وسامى الحفناوى وغيرهم.
وما يحدث الآن للانتقال الذى كان علامة من علامات شهر رمضان العظيم يعد بمثابة محاولة اغتيال لهذا الفن وصارت القنوات الفضائية هى المتهم المستمر فهى كما تفسد الغناء عمومًا تفسد فن الابتهال ويوسّد الأمر إلى غير أهله،
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