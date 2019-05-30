أصوات المبتهلين نفحة الإيمان

ما بين عشية وضحاها تغير شكل الاحتفال بالشهر الفضيل، فبعد أن كان يجلله أصوات المبتهلين والمادحين أمثال على محمود والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندى والفشنى إذا بنا نستمع إلى أصوات مطربين لا يجيدون الغناء ولا الابتهال بالطبع، وصارت الأغنية الدينية فى تصاعد عددى وهبوط فنى وصارت القنوات الفضائية تقدم الأغنية الدينية من خلال المشاهير وليس من خلال أصوات المبتهلين سواء منهم الأقدمون أو المحدثون، وكانت لجنة الاستماع باتحاد الإذاعة

والتليفزيون تقوم بتصفية الأعمال الدينية وغيرها التى تقدم للجماهير وكانت ترفض أعمالًا لمشاهير أمثال هانى شاكر ونصير شمة وسامى الحفناوى وغيرهم.

وما يحدث الآن للانتقال الذى كان علامة من علامات شهر رمضان العظيم يعد بمثابة محاولة اغتيال لهذا الفن وصارت القنوات الفضائية هى المتهم المستمر فهى كما تفسد الغناء عمومًا تفسد فن الابتهال ويوسّد الأمر إلى غير أهله،

وبالتالى يضيع أجمل ما يميز مصر والمصريين فى وقت يزداد فيه احتفاء العالم بتراثنا فنجد فن الابتهال والمدح مزدهراً ببلاد أفريقيا وآسيا ويختفى فى البلاد التى نما وازدهر فيها، وأصبحت الأغنية الدينية أو الابتهال المصطنع الذى تقدمه هذه القنوات أو بعض الإذاعات لا تعطل أو تزيح الابتهالات المصرية العظيمة فحسب بل هى تقدم أغانى دينية جديدة خالية من الابهار المنتظر ليجد الجماهير أنفسهم أمام أعمال ركيكة دون المستوى، وليبقى السؤال: مَن يعيد مصر إلى المصريين.. مَن يعيد إلينا الغناء الجميل والابتهال الجميل الذى كان يرتفع معه إيمان وذوق الناس.