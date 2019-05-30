بالفيديو..خروج هند عبد الحليم من المستشفى بعد خضوعها لعملية دقيقة في "لآخر نفس"

تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بالقبض على "رأفت اللبيني" المتورط في محاولة مقتل الضابط أدهم, وتوعده بالكشف عن تورط رجل الأعمال "شكري" في بعض الأعمال

المشبوهة, ومن ناحية أخرى زيارة "سلمى" و "سليم" لـ دينا في المستشفى بعد نجاح عمليتها.

ومقتل "أبو زياد" أمير جماعة "أنصار الحق" الإرهابية من قبل "سعيد"

أحد أعضاء الجماعة, وتكليف "عبد الرحمن" نجله بمهمة أمير الجماعة, وبعد توليه هذه المهمة يأمر بقتل "ياسر" باعتقاده بأنه وراء مقتل والده الأمير أبو زياد.

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تنتهي الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" بخروج "دينا" شقيقة "سلمى" من المستشفى ومراقبة أحد الأشخاص المجهولين لها.