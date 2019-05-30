تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بالقبض على "رأفت اللبيني" المتورط في محاولة مقتل الضابط أدهم, وتوعده بالكشف عن تورط رجل الأعمال "شكري" في بعض الأعمالالمشبوهة, ومن ناحية أخرى زيارة "سلمى" و "سليم" لـ دينا في المستشفى بعد نجاح عمليتها.
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تنتهي الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" بخروج "دينا" شقيقة "سلمى" من المستشفى ومراقبة أحد الأشخاص المجهولين لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..خروج هند عبد الحليم من المستشفى بعد خضوعها لعملية دقيقة في "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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