سحر الإذاعة فى رمضان لا يقاوم

ربما لا يعلم الكثيرون من شباب هذه الأيام قيمة الإذاعة المصرية وسحرها.. الإذاعة فى شهر رمضان فى سنوات مضت كان لإنسان آخر إنما ملايين المصريين وربما حتى هذه الأيام على سماع قرآن المغرب وأذان المغرب عبر الأثير بصوت محمد رفعت معجزة السماء. وابتهالات الشيخ سيد النقشبندى والجميع يعلم أنهما من الظواهر الرمضانية التى لا غنى عنها فى كل

الإذاعات والقنوات دراما الاذاعة فى رمضان كان لإنسان عظيم جداً حتى ثمانينات القرن الماضى. من ينسى مسلسلات فواد المهندس وشويكار. العتبة جزاز وإنت اللى قتلت بابايا.. وسهى هانم رقصت على السلالم ومن ينسى مسلسل العندليب الراحل عبدالحليم حافظ أرجوك لا تفهمنى بسرعة فى رمضان 1973. ومسلسلاتصابرين وسمارة ولست شيطاناً ولا ملاكاً. وأفواه وأرانب والدنيا على جناح يمامة ورصاصة فى القلب. وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

من ينسى فوازير آمال فهمى رحمها الله. وسمسمية الراحل سيد الملاح وبرامج عمر بطيشة عقب أذان المغرب وضيف إفطار الشرق الأوسط هذ البرنامج الذى فقد طعمه تماماً بعدما تحول لبرنامج مسجل يذاع بين المسلسلات والفترات المختلفة وبرنامج دعوة على السحور فى صوت العرب وعازم ولا معزوم. مهما تعددت الفضائيات ستبقى الاذاعة لها سحر خاص.