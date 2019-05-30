كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التونسية سميرة مقرون ضيفة شرف "زلزال" فى الحلقات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صورت الفنانة التونسية سميرة مقرون دورها كضيفة شرف فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان وإخراج ابراهيم فخر والذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة dmc، حيث تظهر سميرة فى الحلقات الأخيرة من العمل.

واختار فخر سميرة مقرون للظهور فى "زلزال" بعدما عملت معه سابقاً فى مسلسلين هما "وعد" للنجمة مى عز الدين تأليف محمد سليمان عبد المالك والذى تم عرضه عام 2016، و"رسال" لمى عز الدين أيضاً ونفس المؤلف وتم عرضه العام الماضى، واستغلت سميرة "زلزال" لتظهر به فى الدراما المصرية هذا العام لاسيما وأنها لا تشارك فى أعمال مصرية خلال شهر رمضا الجارى.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من انتاج شركة سينرجي.