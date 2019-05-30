كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دنيا سمير غانم وهشام ماجد وعمرو وهبة في كواليس "بدل الحدوتة 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زالت النجمة دنيا سمير غانم تواصل تصوير أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذى يعرض منه حاليًا الحدوتة الثالثة، ويشارك بها النجم هشام ماجد كضيف شرف.

دنيا سمير غانم نشرت مجموعة من صور الكواليس أثناء تصوير أحداث المسلسل، حيث جمعتها الصور مع كل من النجم هشام ماجد وعمرو وهبة، وغيرهم من المشاركين فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.ش