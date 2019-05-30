كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السعدني يكسب تعاطف جمهور "زي الشمس" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثار الفنان أحمد السعدني حالة إعجاب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشهد المؤثر الذي قدمه في حلقة الأمس من مسلسل "زي الشمس" .
وكانت نور تجسد شخصيتها دينا الشربيني قد واجهت عمر الذي يجسد دوره أحمد السعدني بأن ياسين ليس إبنه بعد أن اتضح في تحاليل الدم أن فضيلة دمه ليست مطابقة لفصيلة دم فريدة وعمر .
وانهار عمر من الصدمة وطالب نور بعدم الإفصاح عن ذلك خلال مرافعتها في القضية حتى لو كان الثمن هو إعدامه .
وفور عرض الحلقة نال السعدني إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجسيدة لمشاعر المصدوم من الخيانة بطريقة كسبت تعاطف الجمهور.
ونالت السعدني تعليقات عديدة عبر تويتر وفيس بوك ، وتبادل الجمهور مقطع المشهد المؤثر مبدين تعاطفهم الكبير مع شخصية عمر.