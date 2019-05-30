كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السقا" يُهرب كريم عفيفي من السجن بعد حكم إعدامه في ولد الغلابة24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، تصاعد سريع للأحداث.

سدد الفنان "عيسي"، ديون الفنان محمد أبو داوود، والد مي عمر،"فرح" وإخراجه من السجن.

و إتفق عيسى، مع الفنان أحمد زاهر، والذي يجسد دور محامي يُدعى "جمال لبه"، على تهريب شقيقه الفنان كريم عفيفي "حمزة"، من السجن، بعد حكم المحكمه بإعدامه لقتل شقيقته الفنانة ريم عيسى، "قمر"، وبالفعل نجح في تهريبه وتسليمه لـ"عيسى" وحصل على أمواله.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.