منى واصف: تيم حسن عماد "الهيبة الحصاد" وهذا رأيي بـ سيرين عبد النور

حلّت الممثلة القديرة السورية منى واصف ضيفة على برنامج "اقتضى التوضيح" عبر اذاعة "بلاي أف أم" مع فاطمة داوود لتتحدث عن دورها بالهيبة الحصاد الذي تشارك فيه للمرّة الثالثة ضمن السلسلة الدرامية.

لا تخفي سرّاً واصف بأنها تنهل من خبرتها المسرحية الطويلة لتصبّها كاملة في الدور الذي تلعبه فتقول: "لا شك انني اذهب مع الحوادث ضمن خبرتي المسرحية كي اصل للمتعة الدرامية واكشف لك سراً خلال التحضيرات للدور قد تصل الاستعدادات والقراءات لما يقارب الخمسين او الستين مرّة".

عن شخصية ام جبل قالت: “أحب نوعية الأدوار الصعبة والقوية التي تظهر المرأة بكل جبروتها كما انها تناسب عمري وهذا ليس بجديد فأنا طيلة مسيرتي المهنية اختار شخصياتي بعناية شديدة”.

لم تنكسر واصف مرّة إلا امام أولادها وهذه سنّة الحياة فالمشهد الذي جمعها بتيم حسن في بيروت كان قمّة بالانسانية والأمومة بأعلى مستوى لها.

تعترف منى واصف ان علاقة قوية اشبه بالكامستري تجمعها بالنجم تيم حسن الذي يخال البعض انها والدته الحقيقية حتى وصل الأمر الى ابنها المغترب اذ يمازحها قائلاً "هاي ماما ام جبل". وتبرر هذه الحالة الخاصة كون عائلة شيخ الجبل تعيش ترابطاً عائلياً قوياً وهو ما يسيطر على الحياة العشائرية بما فيها من مبادئ جبلية صارمة”.

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تنكر واصف انها طلبت أمور محددة لتزيد من قوة الدور وقالت :"انا لم أطلب شيئاً، فالنص كتب للمسلسل كاملاً لهذا الجزء وأسعد حين يقال انه الأقوى".

لا تعرف حتى الآن اذا كان هناك جزء رابع للهيبة لكن خلال اجتماع بالشركة توقف القرار على مدى نجاح الجزء الجديد ليبنى على الشيء مقتضاه.

تتابع منى واصف عدداً من المسلسلات منها "دقيقة صمت " للمخرج شوق الماجري، و"مسافة أمان"، و"الكاتب" ، "عندما تشيخ الذئاب" و"خمسة ونص"، لكنها تقضي معظم وقتها بالقراءة.

لكن هل تخشى منى واصف من تغيير شخصيتها خصوصاً ان الصورة الراسخة بأذهان الناس هي "ام جبل" تجيب : "احرص جداً على "أم جبلط بهيبتها وحضورها لذا رفضت 5 أعمال درامية تتقاطع بجزء منها في التفاصيلط .

لا توافق واصف بأن مسلسل الهيبة يهتز بغيابها وتصرّ بأن عماد المسلسل هو النجم تيم حسن وتضيف "انا جزء من الهيبة ولكن الأساس هو "جبل".

وجّهت منى واصف تحية تقدير لقائد العمل المخرج سامر البرقاوي والكاتب باسم السلكا واصفة النصّ بالنص الشكسبيري لما فيه من تراجيديا عالية المستوى.

أما عن حضور سيرين عبد النور كبطلة بالجزء الثالث قالت : "سيرين رائعة، ودورها فيه جرأة كبيرة كإعلامية على علاقة بثروت ومن ثم علاقة الحب مع جبل".

تتحدث منى واصف بفخر عن النجم تيم حسن وتروي حادثة خلال تواجدها في مصر وملامستها للنجاح المدوي الذي حققه بعد عرض مسلسله "الملك فاروق" والشعور بالفخر كونه من بلدها