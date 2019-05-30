نوال الزغبي في السعودية وحفلة تجمعها بـ نجوى كرم وعاصي الحلاني

تسافر الفنانة نوال الزغبي الأسبوع المقبل إلى السعودية، حيث تحيي أول حفل لها هناك، ضمن مهرجان (حفلات العيد في السعودية)، برعاية هيئة الترفيه، ليلة الخميس 6 يونيو، في مدينة الإحساء، في حفل ضخم يجمعها بالنجم عبدالله الرويشد.

الحفل المنتظر يشهد حماساً غير مسبوق خصوصاً أنه الأول لنوال في السعودية، وقد أعلنت نوال عن حماسها للقاء الجمهور السعودي.

يذكر أنّ نوال تعود من السعودية، لتحيي يوم السبت 8 حزيران، حفل عيد الفطر في بيروت من تنظيم شركة روتانا، والتي تجمعها بالنجمة نجوى كرم والنجم عاصي الحلاني في حفلة واحدة، لتعود وتسافر إلى أوروبا، حيث تصور كليب لأغنية من ألبومها الجديد (كده Bye) مع المخرج شريف ترحيني.