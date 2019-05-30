هل استبعدت سلافة معمار من "حرملك" بسبب تصريحها في "مجموعة إنسان"؟

لا تزال أصداء المقابلة التي أجرتها الممثلة السورية سلافة معمار في برنامج "مجموعة إنسان" تثير الجدل.

فبعد تصريحاتها عن النجمات اللبنانيات، واتهام بعضهن بأنّهن يعتمدن على شكلهن وليس على موهبتهن، فتحت سلافة النار على صناع مسلسل "حرملك" الذي تشارك في بطولته.

ففي تصريح مفاجىء، قالت سلافة إنّ العمل أنجز بسرعة، وإنه كان بالإمكان الخروج بصيغة أجمل وأكثر احترافية، مؤكدة أنها راضية على دورها فيه.

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صناع العمل أعربوا عن غضبهم من تصريحات سلافة، التي قللت من شأن العمل، رغم إنتاجه الضخم، وسرت أخبار من داخل الشركة، أنّه سيتم استبعاد سلافة عن الجزء الثاني للعمل.

وبانتظار توضيح الفنانة، أكدت مصادر داخل الشركة أنّ تصريح سلافة لا يمكن وصفه بالعفوي، إذ أنه يسيء إلى العمل وهو لا يزال في طور العرض ضمن منافسة رمضانية لا ترحم، في وقت كانوا يعولون فيه عليها لتقوم بالدعاية له.

فهل ستصدر سلافة بياناً توضيحياً؟ أم أنّ ما قالته لم يكن مجرد زلّة لسان؟

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