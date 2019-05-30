مايا دياب تهاجم فنانين منتهيي الصلاحية فهل قصدت لطيفة؟

هاجمت الفنانة مايا دياب، فنانين إعتبرتهم "منتهيي الصلاحية"، وأشارت إلى انها تحاول ان تساعدهم من خلال تسليط الأضواء عليهم، باستضافتهم في برنامجها "هيك منغني" لكنهم يرفضون خوفاً من نجوميتها، ويفضلون الظهور في برامج أخرى مع من وصفتهم بـ "المهابيل" لمجرد أنهم سيكونون الضيوف الوحيدين فيه.

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وكتبت مايا دياب على "تويتر": "في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا،وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".

المتابعون أشاروا إلى أن مايا دياب كانت تقصد الفنانة لطيفة بكلامها خصوصاً وأنه تزامن مع إطلالة الاخيرة في برنامج "عائشة شو".

من ناحية أخرى، بدأت مايا دياب بالترويج لأغنيتها الجديدة "خسرنا بعض" التي تقدمها على شكل دويتو مع الفنان زياد برجي، ونشرت مقطعاً من الفيديو الخاص بها عبر حسابها على "إنستقرام".