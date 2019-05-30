شاهدوا ممثلة خليجية تحلق شعرها بطريقة جريئة.. لسبب مؤثر

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 09:56 مساءً - أعلنت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي تضامنها مع الأشخاص المصابين بمرض السرطان بطريقة جريئة.

وظهرت في مقطع مصور وهي تجلس فيما تقوم إحداهن بحلق شعرها بالأداة التي يستخدمها الرجال.

وأثار هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 28 ألف مشاهدة في وقت قصير جداً.

Advertisements

وأعرب الكثير من المتابعين عن تأثرهم الشديد بهذه الخطوة معلنين إعجابهم بجرأة الممثلة. واعتبروا أنها تشعر بمعاناة المرضى لأنها عانت بنفسها من المرض منذ أكثر من 14 عاماً.

وكانت “لها” أجرت في وقت سابق مقابلة مع الخرجي أشارت فيها إلى أنها لم تعش هاجس المرض خلال محنتها ولم تخف يوماً من الموت، لأنه حق ولأنه قدر الإنسان المحتوم.

وذكرت أنها تلقت العلاج في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وأنها حصلت عل دعم زوجها وأهلها.