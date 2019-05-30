فيديو.. تابسي بانو تطلق برومو فيلم الغموض والرعب Game Over

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلقت الفنانة تابسي بانو مقطع فيديو ترويجي لفيلمها الجديدة Game Over، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إيذانا ببدء عمليات التسويق للفيلم.

وتتميز مشاهد الفيديو المنشور على تويتر إلى جانب ، إطلاقه على موقع الفيديو العالمي “يوتيوب” بالكثير من الغموض والرعب الذي يبدو أنه يسيطر على أجواء العمل السينمائي.

يعد المقطع الثاني في استراتيجية الدعاية للفيلم، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، تم إطلاق بوستر دعائي أيضا تظهر فيه بانو وكأنها في مطاردة مع بعض القوى الخارقة للطبيعة.

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يشير تقرير منشور مؤخراً على موقع spotboye الهندي الترفيهي أن شخصية بطلة العمل (بانو) تعاني بسبب حادث وقع في الماضي ، فقد كان يؤثر عليها عقليا وجسديا.

فيلم Game Over من إخراج انوراغ كاشياب ومن المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائي في 14 يونيو 2019. بالغات الهندية والتاميلية والتيلجو.

وفي الوقت نفسه ، ستواصل بانو تصوير مشاهد فيلمها الجديد Saand Ki Aankh، مع بهومي بندكار ميسون مانغال واكشاي كومار وفيديا بالان ونيتيا مين وشارمان جوشي وسواكشي سينها.