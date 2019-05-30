نجم الزمالك السابق إسماعيل يوسف يغرق في شلال رامز جلال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم اللاعب السابق إسماعيل يوسف، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وقال رامز جلال، في مقدمة البرنامج: “معانا نجم كروي ثمانيناتي علامة من علامات مونديال 90، أحد جنود كتيبة الجنرال محمود الجوهري، فارس من فرسان القلعة البيضاء نجح كلاعب ولكنه لم يجد نفسه كمدرب، و شعاره في الحياة اديني تلاقيني”.

وأضاف: “جوهرة خط الوسط السمراء، صاحب الثلاث رئات، إسماعيل يوسف”.

واستعار رامز جلال، نغمات أغنية “حبيبي يا أسمريكا”، للفنانة جواهر، وقام بتوفيق بعض الكلمات المناسبة للحن قائلًا: “حبيبي يا أسماعيلكا، مش هترجع تاني لناديك، هنحاول نغرقك في النهر والنهر عالي عليكا”.

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وسجل لاعب نادي الزمالك السابق، إسماعيل يوسف، موقف هادئ جدًا بعد سقوطه في شلال الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي ييتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وأصيب إسماعيل يوسف، في “ركبته”، وظل يصرخ: “آه يا ركبتي”، خلال الفقرة، وحاول رامز جلال، المتنكر إلى جانبه في زي رجل الإنقاذ استفزازه، وكان رد فعله الوحيد بعد أن قام رامز بخبطه بالمجداف في رأسه.

وأصيب إسماعيل يوسف، بحالة رعب شديدة للهروب من الغوريلا، المتنكر في زيها الفنان رامز جلال، وفور سماعه لصوت الغوريلا، قام بإغلاق فم إحدى مساعدات رامز، حتى لا تصدر صوتًا يلفت نظر الغوريلا إليهم، وظل يردد “يا نهار أسود”.

وعند سقوط إسماعيل يوسف، على الأرض، اقترب منه رامز جلال، وكشف عن مقلبه الأمر الذي دعا إسماعيل يوسف، للصراخ فيه قائلًا: “حرام عليك”، وتضمن المشهد لفظ خارج تم التكتم عليه.