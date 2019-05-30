متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت النجمة صفاء سلطان تُعرف بأنها فنانة شاملة ممثلة ومغنية، وتقدم العديد من التفاصيل الفنية الجميلة والراقية.
وظهرت صفاء في شهر رمضان الحالي بإطلالات مختلفة، ففي الوقت الذي قدمت فيه العديد من الأعمال الدرامية، قدمت أيضًا برنامجًا ترفيهيًا طيلة الشهر الفضيل، تستضيف فيه يوميًا فنانًا عربيًا تُحاوره في دمشق القديمة، ويعرض مباشرة على قناتين فضائيتين.
كاميرا "فوشيا" حضرت إحدى حلقات النجمة صفاء سلطان ضمن برنامجها "سهار مع ستار" حيث حدثتنا عن تجربة التقديم، وحضورها عبر الشاشة ضمن برنامج مباشر وأمام االجمهور.
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كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان: أحب كثيرًا المقابلات مع "فوشيا".. وهذه ردود الفعل كمقدمة برامج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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