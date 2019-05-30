حسن الشافعي يثير الجدل باختفائه.. هل تعرض للسرقة؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتساءل عدد من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة عن سر اختفاء الفنان والموزع الموسيقي حسن الشافعي الغامض وعدم مشاركته لأي منشورات خلال اليومين الماضيين.
والشيء الذي أثار الدهشة أيضاً هو حذف جميع الصّور من على حساب الشافعي الموثق على موقع "إنستغرام"، والذي يملك أكثر من ثلاثة ملايين متابع.
وتكهن البعض أن يكون السّبب وراء هذا الاختفاء هو أحد القراصنة الالكترونيين الذين يخترقون حسابات المشاهير ويقدمون على حذف محتواها، أو نشر محتويات أخرى، خاصةً أن الشافعي من المشاهير المعروفين بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقربه من جمهوره من خلال منشوراته وصوره.
وبحسب مقربين من الشافعي، فإن الاتصال الهاتفي به أصبح متعذراً في الأيام الأخيرة، وهو ما يدعو للقلق لأنه ليس من عادته الاختفاء المفاجئ.
يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخراً مع إحدى شركات الاتصالات في إعلانها مع مجموعة من النجوم، وهو عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة "آراب آيدول" منذ انطلاقه ولمدة ثلاث مواسم متتالية.
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