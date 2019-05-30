اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من القاهرة: انتهت الفنانة اللبنانية مروى من تسجيل ديو مهرجانات يجمعها مع باند عنبر 13 من انتاج شركة بلاك اند وايت للمنتج ياسر سليم. وتحمل الأغنية الجديدة اسم "عزيزي يا عزيزي"، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان، وقام بتوزيعها إسلام توما، وسيتم إذاعتها عبر عدد من الفضائيات وموجات الراديو. علماً أنها أولى الأغنيات التي ستطرحها مروى خلال هذا الصيف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديو مهرجانات بين مروى وباند عنبر 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.