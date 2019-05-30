شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة: غيابى عن الساحة الفنية من أجل التفرغ لابنتى نادية ومراجعة حساباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة بسمة اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبد الله على نجوم اف إم، وصرحت بأول الحلقة بأن جزءا كبيرا من نضجها فى الحياة من تأثير جدها الراحل الحقوقى يوسف درويش، قائلة: "وحشتنى ورحيلك ساب فراغ كبير بس أنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".

ووجهت بسمة رسالة للفنانة نيللى كريم، بأنها سعيدة فى تجربتها معها فى مسلسل "اختفاء" العام الماضى، وأنها تستحق المكانة التى وصلت لها فى الدراما والسينما".

وعن غيابها عن الساحة الفنية قالت:هذا البعد عن الوسط الفنى جعلنى أتفرغ لابنتى نادية وتربيتها وقضاء كل الوقت معها ومراجعة حساباتى كلها، وعن تجسيد دور لإحدى فنانات الزمن الجميل، تمنت بسمة أن تؤدى دورا للنجمة شادية ومن كتابة نجيب محفوظ، أو نادية لطفى ومن كتابة إحسان عبد القدوس والفنانة سعاد حسنى.

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وشكرت المخرج داوود عبد السيد، لأنه سبب الفطرة الفنية فى حياتها وتتمنى العمل معه مرة أخرى، وتخيلت بسمة أنه إذا أصبحت وزيرة سيكون للتعليم، لأنها تؤمن أن التعليم هو سبب تقدم أى دولة وهو السلاح الذى ينهض بكل المجتمعات ومواجهة كل شىء.