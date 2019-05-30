شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 25.. أمير كرارة يكشر عن أنيابه.. وخطة لاقتحام system هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداثا متتالية ومتتابعة، شهدتها الحلقة 25 من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة قنوات ON E، حيث بدأت الحلقة بنقاش المجموعة السرية مع اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، حيث أكد الأخير أن سليم الأنصارى لم يسلم جومانا – سارة عادل إلى أكرم صفوان – هشام سليم، حسب الاتفاق، وفى نفس الوقت الأجهزة الأمنية ليست مسئولة عن حمايتها، ولذلك سيتم تركها بمفردها تواجه مصيرها، خاصة أن المجموعة ليس لديها من الوقت لمثل هذه المهاترات، كما أكد خطاب لسليم أن هناك اجتماعا فى القريب العاجل مع اللواء ناصر سلامة – نبيل نور الدين لبحث أصداء عملية سيناء الأخيرة.





وعندما عادت ريم – يسرا اللوزى إلى منزلها وجدت "رسالة خطية" بخطف والدتها وشقيقتها من قبيل أمجد صفوان – إسلام جمال، حيث ابلغت ريم سليم الأنصارى بالواقعة، وأمر اللواء جلال خطاب أنه يجب التعامل بحذر خاصة أن أمجد صفوان شخص "طائش"، ووعدها أنه خلال 24 ساعة ستكون والدتها وشقيقتها فى المنزل، وكشر سليم الأنصارى عن أنيابه وذهب إلى كرم صفوان ليتدخل فى موقف شقيقه، ويجد حلاً سريعا لعودة والدة يسرا اللوزى إلى المنزل بدون أن يصيبهم مكروه، ولجأت ريم إلى هايدى – أمانى كمال لتساعدها، خاصة أن الأخيرة كان لها علاقة بأمجد صفوان، فقررت أمانى أن تساعدها عن طريق رقم تليفون "خاص" لأمجد" لا يعرفه أحد.

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.