حصري: تفاصيل أغنية وائل كفوري الجديدة

خـاص بتجــــــــرد: ينتظر جمهور النجم اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة والمقرر طرحها بعد فترة عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر.

وبعد أن كنا أوّل من كشفنا عبر صفحات موقع “بتجــــــرد” عن استعداد وائل لإطلاق هذه الأغنية مع حلول موسم الصيف المقبل، ننفرد بنشر تفاصيلها، حيث يتعاون من خلالها مع الشاعر منير بو عساف، الملحن هشام بولس والموزع الموسيقي داني حلو وهو نفس فريق العمل الذي لطالما حقق معه نجاحات مميّزة على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية.

وكما سبق وذكرنا، يضع وائل كفوري خلال الفترة الراهنة لمساته الأخيرة على الأغنية التي سيهديها لجمهوره قبيل انطلاق جولته الغنائية في موسم صيف هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري يستعد لجدول صيفي مزدحم بالحفلات والمهرجانات التي سيحييها في لبنان وعدد من البلدان العربية.