جوليان دراكسلر في لبنان بدعوة من منظمة “اليونيسف”

متابعة بتجــــــــرد: وصل اللاعب الدولي الإلماني وفريق باريس سان جرمان الفرنسي جوليان دراكسلر إلى بيروت قادماً من العاصمة الأردنية عمان برفقة زميله تيلو كيهرير. وزار جوليان دراكسلر مخيم اللاجئين الزعتري بالتعاون مع “اليونيسف” المعنية بالأطفال ومن ثم غادر الأردن لزيارة أيضاً مخيمات النازحين السوريين في لبنان. وإليكم صورة للنجمين دراكسلر وكيهرير في إحدى المنتجعات السياحية في بيروت.

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