أريانا غراندي تؤجل حفلاتها.. بسبب البندورة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة Live Nation أن النجمة العالمية أريانا غراندي اضطرت إلى إلغاء جولتها في تامبا وأورلاندو لإصابتها بحساسية شديدة على الطماطم.
وكتبت أريانا غراندي على انستغرام التالي: “لقد اكتشفنا إنني كنت أعاني من حساسية على الطماطم (البندورة) وحلقي يؤلمني.”
وتابعت “ما زلت أشعر كأنني ابتلعت الصبار ولكنني أتحسّن ببطء شديد. شكراً لكم جميعاً على حبكم وتفهمكم”.
وأضافت غراندي قائلةً “ملاحظة: لا شيء أكثر ظلماً من امرأة إيطالية تُعاني من الحساسية تجاه الطماطم في العشرين من عمرها.”
وكشفت غراندي أن العروض الجديدة في تامبا وأورلاندو ستكون في شهر تشرين الثاني.
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