كندة علّوش عن نجمة مسافة أمان: ” بينرفع فيها الراس” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أثنت النجمة السورية كندة علّوش على كلام زميلتها الممثلة سلافة معمار في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وفي التفاصيل، فقد كانت سُلافة قد قالت إن كندة هي أفضل من مثّلت في الدراما المصرية، وذلك خلال إطلالتها ضمن برنامج “مجموعة إنسان.”

وقد علّقت كندة على ما قالته سُلافة بـ “ذكية مثقفة محاورة متمرسة (بينرفع فيها الراس) سلافة الممثلة الاستثنائية والصديقة القديمة.. سعيدة برأيك كنت حابة كتير تابع مسافة أمان بس للأسف مو معروض أونلاين رح شوفو بعد رمضان لأني عم اسمع عنو آراء رائعة”.