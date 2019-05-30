الملكة رانيا عبدالله تُثير الضجة على انستغرام بفيديو الورق عنب

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة الأردن رانيا عبدالله وهي تتحدث أمام حشد من الناس وذلك خلال زيارة لها إلى الطفيلة.

واللافت أن الملكة رانيا ظهرت في الفيديو وهي تُمازح الحضور بقولها لم إنها أحضرت طنجرتين من ورق العنب كيّ يتذوّقوا لإعطائها رأيهم بموضوعية.

نُشير إلى أن الملكة رانيا كانت قد أثارت ضجة منذ حوالي أسبوع بفيديو نشرته لعائلتها أثناء الإفطار، وظهرت فيه وهي تسأل زوجها عن رأيه بطبق الورق عنب.