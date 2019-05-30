كيف يعرف أثرياء العالم “النجاح”؟ ليس كما تتوقع

متابعة بتجـــــــــرد: عندما نتحدث عن شخص “ناجح”، فإننا نتحدث عادةً عن شخص لديه ملايين في حسابه المصرفي، أو شخص قام بتأليف أكثر الكتب مبيعًا، أو ربما شخص مسؤول عن أمة بأكملها، ولكن إذا سألت أحد هؤلاء الناجحين عن تعريف للنجاح فسوف يخبرونك بتعريف مختلف تمامًا، وفيما يلي قائمة نشرتها “بيزنس إنسايدر” لأهم تعريفات النجاح بالنسبة لهم:

ريتشارد برانسون:

كتب الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس شركة فيرجن جروب، والذي تبلغ ثروته 4.1 مليار دولار: “عدد كبير جدًا من الأشخاص يقيسون مدى نجاحهم من خلال مقدار المال الذي يكسبونه أو الأشخاص الذين يرتبطون بهم في رأيي، يجب أن يقاس النجاح الحقيقي بمدى سعادتك”.

بيل غيتس:

غيتس كان أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 100 مليار دولار، ولكن بالنسبة له، فإن النجاح يدور حول العلاقات وأن نترك وراءنا إرثا، وكتب مرة نصيحة قائلًأ: “لقد قال وارن بافيت دائمًا أن مقياس النجاح هو ما إذا كان الأشخاص المقربون منك سعداء ويحبونك”، وأضاف: “من الجيد أيضًا أن تشعر أنك صنعت فرقًا، ابتكار شيء ما أو تربية الأطفال أو مساعدة المحتاجين”.

باراك أوباما:

كان باراك أوباما ذات يوم يتولى مقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يعادل القوة بالنجاح، وتقول السيدة الأولى ميشيل أوباما إن حياتها مع زوجها بدأت من خلال تعرضه للرفض من الكثير من الوظائف ذات الأجر المرتفع، وتابعت قائلة: “بالنسبة إلى باراك، فإن النجاح لا يتعلق بكمية الأموال التي تجنيها، إنه يتعلق بالفرق الذي تحدثه في حياة الناس”.

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توماس إيدسون:

كان لدى إديسون – صاحب أكثر من 1000 براءة اختراع – أخلاقيات عمل قوية، وذكر أنه يعمل 60 ساعة متتالية في بعض الأحيان، وفي تعريفه للنجاح قال إنه 1% إلهام و99% جهد.

ستيفن كوفي:

حصد الكاتب ستيفن كوفي نجاحًا هائلاً من خلال كتابه الصادر عام 1989 بعنوان: “العادات السبع للناس الأكثر فاعلية”، والذي باع أكثر من 25 مليون نسخة، ولكن النجاح بالنسبة إلى كوفي هو تجربة فردية، وكتب في كتابه: “إذا فكرت جيدًا في ما تريد أن يقال عنك في خطاب الجنازة، فستجد تعريفك للنجاح”.

أوبرا وينفري:

أخبر الجميع المليارديرة والمذيعة الأشهر في العالم عدم الذهاب إلى شيكاغو لمواصلة برنامجها التلفزيوني، ولكنها فعلت وأصبحت واحدة من الوجوه الأكثر شهرة في العالم، لأنها استمعت كما تقول “لصوتها الداخلي”، وقالت وينفري في تعريفها للنجاح في خطاب أمام خريجي كلية سكيدمور في 2017: “إنه إيجاد صوتكم الداخلي وهو ما سيجعلكم ناجحين”، وأضافت: “إنه عالم كبير سيء، ولا يوجد شيء أقوى من استخدام شخصيتك”.