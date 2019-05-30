بعد انتقاد الجمهور.. ملصق دعائي جديد يجمع أبطال “كازابلانكا”

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم أمير كرارة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة الملصق الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد “كازابلانكا”، الذي سيطرح بدور العرض خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير كرارة، أن هذا الملصق هو الرسمي للفيلم بعد انتشار عدد من الملصقات الدعائية خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار بعضها استياء نجل النجم محمود البزاوي من تجاهل والده وعدم ظهوره على الإعلان الدعائي للفيلم.

وعلق أمير كرارة على الصورة وقال: “بسم الله البوستر الرسمى لفيلم كازابلانكا فيلم عيد الفطر 2019، العركة لو ابتدت هتزعل”.

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وخاض أمير كرارة الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل “كلبش 3″، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، وأحمد العوضي، ويخرجه بيتر ميمي.

وينتظر “كرارة”، طرح فيلمه “كازابلانكا” بدور العرض خلال ساعات قليلة، والذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، ومن إخراج بيتر ميمي.