خالد عبد الرحمن يحدد وجهته في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان خالد عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وجهته في عيد الفطر المبارك الذي سيهل علينا بعد أيام قليلة.

وغرد “عبد الرحمن” وقال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهوري الكريم انتظروني بإذن الله في مدينة الطائف بتاريخ 5 /6/ 2019″، وتفاعل معه الكثيرون من محبية الذين أكدوا انتظارهم له ولأغنياته المميزة، التي دائما ما يطرب بها محبيه في حفلاته الغنائية.

ويبدأ خالد عبد الرحمن خلال الأيام الجارية، التحضير للحفل بعدد من البروفات مع الفرقة الموسيقية التي ستشاركه الحفل، الذي سيقدم من خلاله مجموعة مميزة من أغانيه منها “جرح القلب”، التي طرحها منذ عدة أشهر وحققت نجاحًا كبيرًا بدول الخليج.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن، كان أصيب بمرض الحزام الناري منذ عدة أشهر، وقضى عدة أيام بالمستشفى حتى تماثل للشفاء، وعاد لحالته الصحية الطبيعية.