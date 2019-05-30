مقابلة خاصة- ريتا حرب تعود الى العصر الذهبيّ وهذه نهاية كارلا في “آخر الليل”

تطّل مقدمة البرامج والممثلة ريتا حرب منذ بدء شهر رمضان المبارك على شاشة “قناة اليوم” في برنامج يومي يحمل عنوان “ليالي زمان”، حيث تعود به الى العصر الذهبيّ للأغنية العربيّة.

ويُعتبر البرنامج بمثابة تكريم لأصوات تركت بصمتها في تاريخ الموسيقى العربيّة.

وتستضيف ريتا في “ليالي زمان” نخبة من النجوم الشباب وبمُرافقة المايسترو إيلي العليا، بالإضافة الى وجوه تمثيليّة وإعلاميّة.

وعن الفكرة المختلفة للبرنامج هذا العام، أكّدت “حرب” أنها إختارت هذه الفكرة بهدف التغيّير عن السنوات السابقة خاصة أنه سبق لها وقدّمت لعدّة سنوات سهرات فنيّة. ولكن هذا العام اختارت برنامج “ليالي زمان” بمثابة تكريم لأصوات رسمت التاريخ الجميل وذلك من خلال حلول نخبة من الفنانين الشباب.

وهل البرنامج بفكرته الجديدة يلقى اقبالاً لدى الجمهور؟ شدّدت “حرب” ان التفاعل كبير جداً مع البرنامج خاصة أنه يسلّط الضوء على أغنيات قديمة ليست متداولة بشكل كبير، إضافة الى أنه أصبح مرجعيّة نسبةً لكميّة المعلومات التي تُبث خلال الحلقة.

وهل من الممكن ان يمتد البرنامج الى ما بعد شهر رمضان بحلقات أسبوعيّة؟ لفتت ريتا الى أنها لم تتطرق مع القيمين الى هذه التفاصيل ولكن ليس هناك من خطط لإستمرار البرنامج.

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وعن دور الناقد الفني د. جمال فياض في هذا البرنامج خاصة أن له مساهمات بكل البرامج الرمضانيّة على “قناة اليوم”، لفتت “حرب” ان “فياض” هو من ضمن فريق الإعداد، كما حلّ ضيفاً مرتين على البرنامج لأنه “خزّان” من المعلومات.

بالانتقال الى دورها في مسلسل “آخر الليل” ونسب المشاهدة الكبيرة التي يحققها المسلسل بجزئه الثاني في رمضان على شاشة “الجديد”، عبّرت “حرب” عن سعادتها بنجاح المسلسل لأن تعبها لم يذهب سُداً والإنسجام خلال التصوير كان بشكل كبير بين فريق العمل.

وعن نهاية شخصية “كارلا” في “آخر الليل”، لفتت ان نهايتها منطقية، وفي حال قررت الشركة أن تصوّر جزءاً ثالثاً من المسلسل تستطيع أن تكمل بالشخصيّة لأنها في منطقة آمانة.

وعن دورها في مسلسل “بروفا”، لفتت أنها تحّل على المسلسل كضيفة شرف وأن دورها يبدأ بالتفاعل اكثر بآخر حلقاته.

وعن رأيها بالجيل الجديد من الممثلين المراهقين في “بروفا”، لفتت أنه سبق لها ان خاضت نفس التجربة في مسلسل “حياة سكول” مع ممثلين مراهقين ولكن هناك مواهب صاعدة جيدة في “بروفا”.

ورداً على سؤال حول تجربتها مع شركة ايغل فيلمز ومع النجمة ماغي بوغصن؟ أكّدت أن التجربة رائعة وفريق العمل “مهضوم” وماغي بوغصن هي صديقة قديمة. وشدّدت أنها أحبت التعاون مع شركة ايغل فيلمز لأول مرة، وأيضاً مع شركة الصدى لأول مرة في “آخر الليل”.

ريتا حرب وعدت الجمهور عبر “الخليج 365” بأعمال جديدة قادمة حيث لا زالت في مرحلة التفاوض على مسلسل درامي وفيلم سينمائي من انتاج وايز برودكشين ستكشف عن كل التفاصيل تباعاً.