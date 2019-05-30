شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاد بوجى التليفزيون المصرى.. تعرف على أهم أدوار يونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 30 من شهر مايو تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير الكوميدى الراحل يونس شلبى، الممثل البسيط الذى عشقه الجمهور وأحب أدواراه السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، حيث علقت فى أذهان محبيه، واعتبروه أحد أهم نجوم الكوميديا وسط فنانى جيله، وإحياء لذكراه نرصد لكم بالتفاصيل أهم أدواره التي عشقها الجمهور على النحو التالى:

1 – مسلسل الأطفال بوجى وطمطم 1983 :

بطولة كل من يونس شلبى ، هالة فاخر ، أنعام سالوسة ، حسن مصطفى ، العديد من كبار النجوم كضيوف في حلقات المسلسل ، كان يلعب الممثل يونس شلبى دور بوجى والممثلة هالة فاخر دور طمطم، من تأليف وإخراج الراحل رحمي، وكان هذا المسلسل له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربي ، حيث أنه كان يغرز القيم والأخلاق وكان يعرض هذا المسلسل على قنوات التليفزيون المصرى بشهر رمضان الكريم .

2 - مسرحية العيال كبرت 1979 :

بطولة كلا من " يونس شلبى ، كريمة مختار ، حسن مصطفى ، سعيد صالح ، احمد زكى ، نادية شكرى ، إخراج سمير العصفورى ، حيث لعب الممثل الراحل يونس شلبى في هذه المسرحية دور " عاطف "..

3 – مسرحية مدرسة المشاغبين 1973 :

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بطولة كل من " سهير البابلى ، احمد زكى ، عادل امام ، سعيد صالح ، يونس شلبى ، حسن مصطفى ، عبد الله فرغلى ، هادى الجيار " ، تاليف على سالك ، اخراج جلال الشرقاوى.

4- مسلسل عيون 1980 :

بطولة كل من " فؤاد المهندس ، سناء جميل ، يونس شلبى ، شيرين ، المنتصر بالله " ، تاليف بهجت قمر ، اخراج إبراهيم الشقنقيرى ، كان مسلسل من نوع درامى اجتماعى كوميدى ، وكان يجسد الممثل الراحل يونس شلبى دور " حيرم " المحامى المساعد في مكتب المحامى الكبير " مختار الاسكندرانى " ، والذى يريد حيرم الزواج من ابنته كريمة ، فلقد علق في اذهان الجماهير شخصية حيرم الدرامية الممتزجة بالكوميديا الى حد تعاطفهم مع الشخصية .

5 – فيلم 424 – في عام 1981 :

بطولة كل من " يونس شلبى ، سمير غانم ، لبلبة ، وحيد سيف ، أمين الهنيدى ، اخراج احمد فؤاد ، يتناول هذا الفيلم بطريقة كوميدية مشكلة يونس شلبي الذى لعب دور الشاب منصور الذي تخلى والده أمين الهنيدي الذي يمتلك مصنعاً وفريقاً لكرة القدم - عن أمه وعنه عندما كان طفلا من أجل حب كرة القدم وتركه في القرية. قبل وفاته: والد منصور يستأمن ابنه على فريق كرة القدم الذي امتلكه ويترك مسؤولية رعايته له، لكن منصور لعدم خبرته في الرياضة - يأتي إلى المدينة - يقوم ببيع الفريق بثمن زهيد لسمسار كرة القدم مصطفى الحلواني الذي يقوم بدوره سمير غانم. بيع الفريق يحدث حالة غضب لدى مشجعيه على شكل مظاهرات عارمة، فيضطر منصور إلى طلب العون من مصطفى الذي يقوم باستغلال منصور مرة أخرى بتكوين فريق من هواة كرة الكرة من أهل الحي لينافس على الدوري المصري، من تلك اللحظة تبدأ مغامرات الفريق الجديد ومشاكله .

يذكر أن الفنان الكبير الراحل يونس شلبى ولد فى مدينة المنصورة عام 1941 ، عندما اصبح شاب التحق بمعهد الفنون المسرحية ثم دخل الى عالم السينما ليقدم 77 فيلم ، و 20 مسلسل تليفزيونى ، واستمر في العطاء الفني على هذا المنوال ليصيبه مرض نادر ويرحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2007 عن عمر يناهز 66 عامأ ، تاركأ في نفوسنا جرح بليغ .