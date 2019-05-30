شكرا لقرائتكم خبر عن ايرينا شايك تستمع بوقتها بعيداً عن برادلي كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة الروسية ايرينا شايك واحدة من جميلات العالم التي تحظي بمتابعة كبري أينما حلت سواءاً على السوشيال ميديا أو مع أي صورة تلتقط لها بواسطة عدسات مصوري الباباراتزي فقد خاضت تجربة التمثيل، كما أنها زوجة للنجم برادلى كوبر كما شكلت قبلها ثنائياً بارزاً مع نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو أفضل لاعبى العالم فى خمس مناسبات مختلفة.

ايرينا شايك التقطتها عدسات مصوري الباباراتزى مؤخراً أثناء استمتاعها بوقتها فى شوارع غرب هوليود، حيث حرصت على السير وحدها فى إطلالة كاجوال تميزت بها النجمة الروسية مثلما يظهر خلال الصور.

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