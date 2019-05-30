شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل أبو جبل الحلقة 25 على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور النجم مصطفى شعبان الحلقة الـ 25 من مسلسل "أبو جبل" على قناة on e الساعة التاسعة والنصف كعرض أول لها، حيث ستتكشف مفاجآت كثيرة وأحداث ساخنة خاصة بعد وفاة ابن "وجيه" محمود البزاوى.

مسلسل ابو جبل الحلقة 24

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وتوالت الحلقة بوصول مصطفى شعبان "حسن" لخيط جديد في رحلة البحث عن براءته ومعرفة مرتكب جريمة حرق منزله وسرقة 30 مليون جنيه وقتل أولاده، من خلال العثور على "منجه" الذى نسخ مفتاح منزله لفتاة تدعى خلود، وهو الخيط الذى يحاول مصطفى شعبان الوصول إليه.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد.