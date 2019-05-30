فيديو| طليقة علي ربيع تحتفل بعيد ميلاد ابنتيهما الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت ندى محمود، طليقة الفنان الشاب علي ربيع، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، فيديو لابنتيهما مليكة، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الأول.

وظهرت مليكة وهي وسط مجموعة من بالونات الهيليوم.

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وكانت قد نشرت، سابقا، مجموعة من الصور، وظهرت مليكة في الصور رفقة والدتها وجديها بينما غاب عن الصور علي ربيع، وعلقت ندى على إحدى الصور قائلة: "الحلوة كملت سنة".

يذكر أن ندى محمود كشفت في 19 أبريل الماضي عن انفصلها عن نجم مسرح مصر، وذلك بعد أن نشرت تدوينه عبر حسابها بـ"إنستجرام" قالت فيها: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

كما أكدت والدتها في تصريحات صحفية صحة انفصالهما.